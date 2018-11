Cesare Cremonini commuove Baggio con una dedica al concerto | VIDEO

Il divin codino è stato omaggiato dall'artista bolognese e applaudito da tutto il pubblico. Qualche coro e tanti applausi per l'ex pallone d'oro, citato nel famoso brano 'Marmellata #25': "Ho scritto delle canzoni per lui, perché la sua poesia mi è rimasta dentro - ha spiegato Cremonini dal palco, con Baggio in tribuna - Questo poeta si chiama Roberto Baggio. E stanotte è qui con noi ed io vorrei che tutti noi gli dedicassimo una canzone. E' tutta la vita che canto '#Marmellata25 e stanotte gliela dedico"

