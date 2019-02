"Anche se non hai avuto un figlio sei la mamma di tutti noi”, e Cristina D’Avena si commuove

Cristina D’Avena si è sciolta nella commozione più autentica per le parole che il conduttore radiofonico Alan Caligiuri le ha rivolto in una lettera durante il programma "105 Take Away" su Radio 105.

“Anche se non hai avuto un figlio, sei un po’ la mamma di tutti i bambini cresciuti con le tue canzoni", le ha detto lo speaker che ha voluto sottolineare così la stima e l’affetto verso l’interprete dei brani dei cartoni animati ormai parte della storia di una generazione.

"Chi ha una carriera di trent'anni è un fuoriclasse. Ma tu sei una prescelta, perché cantare era nel tuo destino”, ha aggiunto ancora per poi soffermarsi sulla sua vita privata, sul suo rapporto con il padre e la sorella e sulla relazione con un misterioso principe azzurro che ha sempre tenuto riservata. "Nessuno ha mai conosciuto i dettagli della tua vita privata ma sappiamo che hai una relazione duratura", ha affermato ancora.

Cristina D’Avena e la mancata maternità: “Non mi sono resa conto del tempo”

La commozione di Cristina D’Avena è stata suscitata in particolare dal riferimento alla mancata maternità, argomento sul quale lei stessa si era espressa in una recente intervista.

“Purtroppo mi sono un po' persa. E' stato talmente un susseguirsi di cose, di situazioni, di emozioni. Settecento sigle cantate non sono cosa da poco. Non mi sono resa conto che il tempo scorreva veloce”, ha raccontato: “Mi dicevo 'Tanto c'è tempo'. Invece il tempo mi è sfuggito di mano. O forse non mi sono voluta fermare io, chissà...".