Al via "E' sempre bello in tour" di Coez, sold out ieri a Roma | VIDEO

(Nel video in alto, alcuni dei momenti più belli del concerto di ieri a Roma)

L’attesa è finita. Coez è partito ieri sera con 'E' sempre bello in tour', il nuovo progetto live, anticipato dagli show in programma il 28 (sold out), 29 e 31 maggio. Le tre anteprime romane segnano il ritorno in concerto del cantautore, che proseguirà dal 29 settembre su uno dei palchi culto della musica italiana, quello dell’Arena di Verona, per continuare in autunno nei palazzetti più importanti d’Italia, passando per Torino, Ancona, Milano, Livorno, Firenze, Bologna, Acireale, Napoli, Bari. Ventisette i brani in scaletta per oltre due ore di musica, dalle hit che hanno fatto la storia di Coez (Ali Sporche, Lontana da me, e Yo mamma, Siamo morti insieme, La musica non c’è, Le Luci della città) ai brani della più recente produzione discografica.

Il tour dell'artista, portavoce della sua generazione e simbolo del nuovo cantautorato italiano, ha inizio a pochi mesi dall’uscita del nuovo album “E’ sempre bello”(Carosello Records) uscito a marzo (con la complicità di una vera e propria "guerrilla urbana"), che ha debuttato direttamente al primo posto della claissifica FIMI/Gfk degli album più venduti. Il singolo omonimo è stato certificato Triplo Platino e “Domenica”, il nuovo singolo, è già disco d’oro, ed è tra i brani più trasmessi dalle radio.

Tutte le date del tour di Coez

29 maggio ROMA – PALAZZO DELLO SPORT

31 maggio ROMA – PALAZZO DELLO SPORT

29 settembre VERONA – ARENA DI VERONA

12 ottobre TORINO – PALA ALPITOUR

20 ottobre ANCONA – PALAPROMETEO

27 ottobre MILANO – MEDIOLANUM FORUM

4 novembre LIVORNO – MODIGLIANI FORUM

7 novembre FIRENZE – NELSON MANDELA FORUM

16 novembre BOLOGNA – UNIPOL ARENA

7 dicembre ACIREALE (CT) – PAL’ART HOTEL

12 dicembre NAPOLI – TEATRO PALAPARTENOPE

22 dicembre BARI – PALAFLORIO