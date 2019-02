Eros Ramazzotti, al via il tour mondiale: tutte le date. Le foto da brividi dello show a Monaco

Al via il Vita Ce N'è World Tour di Eros Ramazzotti, che ha debuttato ieri, con un sold out, all’Olympiahalle Monaco di Baviera, davanti a 15.000 spettatori, e che stasera replicherà con un altro tutto esaurito.

Il tour mondiale (prodotto da Radiorama in collaborazione con Lemon & Pepper e organizzato da Vertigo) con oltre 90 tappe in 32 paesi e per cui sono stati venduti oltre 400mila biglietti, vanta una produzione internazionale e un allestimento innovativo, e porterà Eros Ramazzotti nelle arene più importanti del mondo insieme a musicisti d’eccezione.

Il fulcro di tutto lo spettacolo è la musica e sono 30 i brani che ripercorrono i 35 anni di carriera di Eros, per uno show di oltre due ore. In scaletta, oltre ai grandi successi che l’hanno reso celebre e con cui ha conquistato milioni di spettatori in tutto il mondo (60 milioni di dischi venduti), le canzoni del nuovo album VITA CE N’È, in Italia certificato platino e uscito per Polydor lo scorso 23 novembre in 100 paesi in lingua italiana e spagnola.

Vita Ce N'è World Tour, ecco tutte le date

FEBBRAIO

14 Mantova, 45°09′23″N 10°47′28″E (Grana Padano Arena/ ex-Palabam) – DATA ZERO

17 Munich, 48°10′30″N 11°33′00″E (Olympiahalle) – SOLD OUT

18 Munich, (Olympiahalle) – SOLD OUT

20 Koln, 50°56′18.35″N 6°58′58.44″E (Lanxess Arena)

22 Luxembourg, 49°30'2.75'' E 5° 56'48.25'' (Rock Hall) – SOLD OUT

25 Stuttgart, 48°47′38″N 9°13′37″E (Schleyerhalle)

MARZO

02 Torino, 45°02′30″N 7°39′08″E (Pala Alpitour) –SOLD OUT

05 Milano, 45°24′31″ N 9°07′32″ E (Mediolanum Forum)

06 Milano, (Mediolanum Forum)

08 Milano, (Mediolanum Forum) – SOLD OUT

09 Milano, (Mediolanum Forum) – SOLD OUT

12 Roma, 41°49′31.21″N 12°27′59.65″E (Palazzo dello Sport)

13 Roma, (Palazzo dello Sport)

15 Roma, (Palazzo dello Sport) – SOLD OUT

16 Roma, (Palazzo dello Sport) – SOLD OUT

19 Lyon, 45°46′01″N 4°50′03″E (Le Halle Tony Garnier)

21 Madrid, 40°23′10″N 3°44′20″W (Palacio Vista Alegre)

23 Barcelona, 41°21′48.2″N 2°09′09.2″E (Palau St. Jordi)

25 Zurich, 47°24′41″N 8°33′06″E (Hallenstadion)

28 Paris, 48°50′19.15″N 2°22′42.6″E (Accorshotel Arena)

31 Brussels, 50°48′33.98″N 4°19′32.99″E (Forest National)

