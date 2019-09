Castrocaro, la vincitrice è Debora Manenti: "Il coronamento di tanto studio"

E' Debora Manenti la vincitrice della 62esima edizione del Festival di Castrocaro, trasmessa in diretta su Rai2, martedì 3 settembre, con la conduzione di Stefano De Martino e Belen Rodriguez.

Nata a Cazzago S. Martino, in provincia di Brescia, 21 anni fa, la Manenti ha avuto la meglio sugli altri 9 finalisti che si sono esibiti in piazza d'Armi a Terra del Sole (frazione di Castrocaro) rigorosamente dal vivo accompagnati da una superband guidata da Diego Basso. Nel corso della serata ha interpretato 'Look at me now' dei Karmin, 'Mica Van Gogh' di Caparezza e 'Lose yourself' di Eminem, tutte riarrangiate in uno stile molto originale. Ed è stata proprio quell'originalità a colpire la presidente di giuria Simona Ventura, che ha messo il titolo nelle sue mani con gli altri giurati spaccati a metà fra lei e Anita, la seconda finalista. Debora Manenti si è aggiudicata anche il Premio SIAE per la Miglior Performance con 'Look at me now' e il Premio Longlife per la Miglior Voce.

Debora Manenti vince Castrocaro: "Un'emozione indescrivibile"

"E' un'emozione indescrivibile, devo ancora realizzare" queste le prime parole della giovane cantante al telefono. Questa vittoria per lei è la realizzazione di un sogno: "Un coronamento di tanto studio e tanto lavoro. Per me è un'affermazione di ciò che so di aver fatto per il canto. Ho studiato, preparato la mia voce, c'è un grande lavoro dietro". Decisiva Simona Ventura, che l'ha preferita ad Anita, colpita dal suo stile a 360 gradi: "Dopo la vittoria mi ha detto che le sono piaciuta molto per il mio stile, il mio look e per la scelta delle canzoni - ci rivela Debora -. Sono felicissima". Nei confronti dei giurati che non l'hanno votata nessun rancore: "Ognuno ha le proprie opinioni, ma tutte le cose che mi hanno detto le prendo come consigli costruttivi per continuare a crescere". Ora "un passo alla volta" assicura la Manenti, che sogna un suo pezzo inedito e Sanremo giovani. Infine le strappiamo anche un commento su Stefano e Belen: "Sono super. Sia dietro le quinte che sul palco, sono stati carini e disponibili con tutti noi cantanti".

Castrocaro, i momenti più belli della finale

Tra i momenti più belli della serata, un sensuale tango portato sul palco dai due presentatori. Super ospite della serata, Gigi D'Alessio, che ha cantato 'Domani vedrai' e un medley di alcuni suoi successi, da 'Non dirgli mai' a 'Un nuovo bacio' (con Carmen Pierri, vincitrice di 'The Voice'). Maurizio Vandelli ha poi interpretato '29 settembre' e 'Tutta mia la città' con Tecla Insolia e Carmen Pierri, mentre Elodie ha scaldato il pubblico con 'Nero Bali' e 'Margarita'.