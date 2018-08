Demi Lovato rompe il silenzio dopo l’overdose: "Non ho ancora sconfitto la mia malattia"

Demi Lovato rompe il silenzio e, a oltre una settimana dal suo ricovero in ospedale per overdose, posta un messaggio sui social: “Continuo a lottare”. Lovato scrive: “Sono sempre stata onesta sulla mia dipendenza e ho imparato che la malattia non è qualcosa che scompare col tempo, ma qualcosa da sconfiggere e io non ce l’ho ancora fatta…”.

L’ex eroina Disney ringrazia Dio e i medici del Cedars-Sinai, il suo team, la sua famiglia e i suoi fan per esserle stata vicini: “Il vostro supporto, il vostro amore e i vosti pensieri positivi mi hanno aiutato a superare questo momento difficile”, scrive. E ancora: “Senza di voi non sarei qui a scrivere questa lettera” e conclude facendo una promessa: “Ora ho bisogno di tempo per curarmi, concentrarmi sulla mia sobrietà e sul mio percorso verso la ripresa. L’amore che tutti voi mi avete mostrato non sarà mai dimenticato e io non aspetto altro che il giorno in cui potrò dire di essere uscita da tutto questo. Continuerò a combattere”.