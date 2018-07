Demi Lovato in ospedale, la terribile ipotesi: "Overdose di eroina"

Sono ore di apprensione per Demi Lovato, ricoverata a Los Angeles per sospetta "overdose di eroina", come ha rilanciato per primo il sito americano Tmz. Massimo riserbo sulle sue condizioni, anche se il portavoce ha fatto sapere che è vigile e si sta riprendendo, frenando sulle voci rimbalzate tra i media statunitensi: "Demi è sveglia e la sua famiglia è al suo fianco. Vuole ringraziare tutti per il sostegno e le preghiere. Alcune delle informazioni diffuse non sono corrette e la famiglia chiede il rispetto della privacy perché la sua salute al momento è la cosa più importante".

L'ex stellina di Disney Channel è stata soccorsa martedì in tarda mattinata nella sua villa di Hollywood, dopo una chiamata di emergenza, e trasportata immediatamente in ospedale.

Demi Lovato non ha mai nascosto i suoi problemi di dipendenza da alcol e droghe, che in passato l'hanno costretta più volte a ricoveri in rehab. Sobria da 6 anni, la star americana aveva ammesso pochi mesi fa di aver avuto una ricaduta.