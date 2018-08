Demi Lovato in rehab per 3 mesi in una clinica segreta: "Un contesto quasi militare"

Demi Lovato trascorrerà almeno tre mesi in rehab. La cantante, ricoverata dopo una overdose, ha deciso di rimanere in una struttura per un lungo periodo di tempo in modo da poter affrontare i suoi disturbi in profondità. Scrive “Access Hollywood” che la 25enne ha intenzione di passare mesi, tre o forse più, in una clinica segreta.

“Vuole una rehab che non si conosca – scrive un insider – in modo che nessuno sappia dove si trova. Demi vuole essere in un contesto quasi militare, dove si trovi ad affrontare una sfida per la sua personalità, il suo fisico e la sua mente. Vuole essere circondata da un ambiente dove venga messa alla prova la sua forza. Ritiene che questo sia l’unico modo per riuscire a superare le sue cattive abitudini. Non vuole essere trattata con i guanti bianchi”.