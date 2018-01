Dolores O’Riordan canta 'Zombie': la prima esibizione dei Cranberries in Italia

Era il 1995 quando i Cranberries hanno cantato per la prima volta Zombie in Italia. A lanciare la band irlandese sul palco del Festivalbar, furono Amadeus e Federica Panicucci, come ha ricordato il filmato d’epoca trasmesso durante la prima puntata di ’90 Special su Italia 1.

All’indimenticabile Dolores O’Riordan, musicista scomparsa lo scorso 15 gennaio, Nicola Savino ha dedicato l’esordio del programma che celebra gli anni segnati anche dalle sue memorabili canzoni.