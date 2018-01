Dolores O'Riordan, la commovente lettera del fidanzato dopo la sua morte

La scomparsa di Dolores O’Riordan, cantante dei Cranberries e riferimento musicale di una generazione, ha gettato un velo di profonda tristezza in quanti la apprezzavano come artista, ma anche - soprattutto – come donna, madre, compagna di vita.

A pochi giorni dalla sua morte, Olé Koretsky, musicista rock e fidanzato dalla cantante 46enne, ha affidato il suo messaggio ad un post pubblicato sul sito e sulla pagina Facebook della band D.A.R.K. che insieme avevano fondato nel 2009.

"Se n'è andata la mia amica, la mia partner e la donna della mia vita. Il mio cuore è spezzato e non potrà mai più ripararsi" ha scritto Koretsky: "Dolores è una bella persona. La sua arte è bella. La sua famiglia è bella. L'energia che irradia e continua ad irradiare è innegabile. Io mi sento perso. Mi manca tantissimo. Continuerò a vagare per questo pianeta per un po' di tempo ancora, sapendo bene che ormai non c'è un posto su questa Terra per me".

Dolores O’Riordan, la sua morte "non è sospetta"

La morte della cantante irlandese Dolores O’Riordan “non è sospetta”: lo ha affermato Scotland Yard, che in un primo momento aveva definito “inspiegabile” la causa del decesso avvenuto il 15 gennaio.

La cantante è stata trovata morta nella camera d’albergo che la ospitava nel corso del suo soggiorno a Londra per la registrazione di un nuovo album. Secondo il Daily Mirror che ha ascoltato amici e parenti dell’artista, Dolores nelle ultime settimane era stata “fortemente depressa”.