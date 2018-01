Dolores O'Riordan, gli amici: "Era terribilmente depressa"

La scomparsa di Dolores O'Riordan lascia un vuoto enorme, non solo nel mondo della musica. La cantante dei Cranberries, idolo di un'intera generezione, quella cresciuta negli anni '90 con le indimenticabili hit della band come colonna sonora, è morta lunedì in un hotel di Londra, dove si trovava per una sessione di registrazione.

E' ancora mistero sulle cause del decesso, ma i retroscena non mancano. "Era terribilmente depressa" hanno svelato gli amici al Daily Mail, descrivendo una donna abbattuta, che da tempo soffriva di un forte mal di schiena, motivo per cui era stata costretta ad annullare una serie di concerti tra maggio e giugno scorso.

Un anno fa Dolores O'Riordan rivelò di aver avuto problemi di salute mentale e di abuso di alcol, fino ad arrivare nel 2013 a un tentativo di suicidio. L'anno dopo venne fermata all'aeroporto di Shannon, in Irlanda, per aver aggredito una hostess e un poliziotto, ma non venne arrestata perché le fu diagnosticato un disturbo bipolare.

L'ultimo post su Twitter di Dolores O'Riordan

La famiglia, sconvolta per la sua morte improvvisa, si è chiusa nel silenzio e chiede il massimo rispetto della privacy. La cantante, sposata per vent'anni con Don Burton, tour manager dei Duran Duran, dal quale divorziò nel 2014, lascia tre figli: Taylor Baxter, 20 anni, Molly Leigh, 17 anni, e Dakota Rain di 12.