Addio a Mark Hollis, leader dei Talk Talk

Mark Hollis, fondatore e frontman della band britannica Talk Talk, famosa per aver sfornato hit degli anni '80 quali 'It's my life', 'Life's What You Make It' e 'Such a shame', è morto a 64 anni.

A confermare la notizia dopo il tam tam sui social e sui media d'Oltremanica è stato l'ex bassista del gruppo, Paul Webb.

"Sono scioccato e rattristato nell'apprendere della scomparsa di Mark Hollis - si legge in un post pubblicato da Webb sui social - Musicalmente era un genio ed è stato un onore e un privilegio suonare insieme a lui. Non ci vedevamo da anni, ma come molti artisti della nostra generazione sono stato profondamente influenzato dalle sue idee d'avanguardia. Sapeva come creare profondità nel suono come nessun altro. Era uno dei migliori, se non il migliore".

Mark Hollis dei Talk Talk, la carriera

Nato a Londra il 4 gennaio 1955, Hollis fu il principale autore dei testi dei Talk Talk. A lui si deve l'evoluzione dello stile della band, passata dal New romantic degli esordi a sonorità post-rock.

Dopo il debutto con "The Party's Over" (1982), la grande popolarità arrivò con il secondo e il terzo lavoro, "It's My Life" (1984) e "The Colour Of Spring" (1986): a trascinare il primo furono soprattutto la title track (negli anni 2000 riportata alla popolarità dalla cover dei No Doubt) e "Such A Shame", ma anche pezzi divenuti comunque celebri come "Renèe" e "Dum Dum Girl". "The Colour Of Spring" invece fu il loro album più venduto, sulla scia del singolo "Life It's What You Make It".

Nel 1998 realizzò il suo primo e unico album da solista, l'eponimo 'Mark Hollis'. Poi il ritiro dalle scene.

(Di seguito il video del brano 'Such a shame')