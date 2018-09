Ed Sheeran in Italia, le date: verso il sold out

Ed Sheeran torna in Italia per tre concerti e i biglietti vanno a ruba. Il cantautore britannico partirà da Firenze il 14 giugno, per il Firenze Rocks, il 16 giugno sarà allo Stadio Olimpico di Roma e il 19 giugno allo Stadio San Siro di Milano.

Per le date di Roma e Milano i biglietti sono stati messi in vendita su TicketOne.it da oggi e hanno già realizzato punte di vendita altissime. Per la data di Firenze, invece, saranno disponibili dalle ore 12.00 di martedì 2 ottobre, e in presale esclusiva tramite l'APP ufficiale del Firenze Rocks dalle ore 11.00 di lunedì 1 ottobre fino alle ore 11.00 di martedì 2 ottobre.

Il Divide Tour di Ed Sheeran ritornerà in Europa a fine maggio con due concerti in Francia e si concluderà il 24 agosto ad Ipswich. Ad oggi le date previste nel Vecchio Continente sono 23 ma già si vocifera di possibili date raddoppiate in caso di sold out. Nel frattempo l'artista ha dichiarato di volersi prendere un anno di pausa relativa alla possibilità di pubblicare un nuovo album. "Mi piacerebbe realizzare un progetto l'anno prossimo che non sia un album. Qualcosa che non viene trasmesso alla radio, qualcosa che non è quello che faccio di solito" ha detto.