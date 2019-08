Il direttore del corpo di ballo del San Carlo: "Abbagnato? Forse ha sbagliato, ma i sindacati sono stati scandalosi"

Non si placa la polemica intorno a Eleonora Abbagnato. La direttrice del corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Roma è stata accusata dai sindacati di aver tenuto un atteggiamento “non costruttivo”, “irrispettoso” e “non consono al ruolo che ricopre”. In una lettera inviata al sovrintendente Carlo Fuortes, e pubblicata dall’agenzia Andkronos, le Rsu della Fondazione lirica capitolina avevano denunciato che la Abbagnato si sarebbe rivolta alla compagnia di ballo “con epiteti ingiuriosi, gravemente lesivi della dignità personale e professionale dei ballerini ed in palese violazione dell’art. 6 del vigente Codice Etico”.

Da Abbagnato al momento non è arrivato alcun commento, ma sui social in tanti l’hanno criticata dopo la denuncia dei sindacati. Il direttore del corpo di ballo del Teatro San Carlo di Napoli, il ballerino Giuseppe Picone, è intervenuto parlando con la sulla vicenda.

“Eleonora Abbagnato ha forse sbagliato. Un direttore artistico deve poter moderare il proprio linguaggio. Ma il comportamento della Rappresentanza Unitaria Sindacale è scandaloso e riprovevole. Un fatto gravissimo - ha detto Picone - Sarebbe bastato convocare la direttrice del corpo di ballo del Teatro dell'Opera di Roma e parlarle. E poi ricordo che una comunicazione interna non dovrebbe uscire dal Teatro, quelle carte non potevano essere 'pubblicizzate'. Sono quasi convinto che ci sia dietro un disegno preciso”.

Picone ha poi aggiunto: “È vero che un direttore deve poter dare l'esempio dinanzi ai suoi danzatori, ma Eleonora sta facendo moltissimo per la 'crescita' della compagnia del Costanzi. Spettacoli, tournée, autori nuovi e coreografi contemporanei, mai giunti nella capitale come Baryshnikov, Preljocaj, Millepied, Bertaud.... Un lavoro importante, non solo per Roma, ma anche per la danza che tutti noi - ha concluso Picone - dobbiamo continuare a difendere soprattutto negli enti lirici. Troppi complessi, da Firenze a Verona, hanno già chiuso. Non possiamo permetterci la dismissione di altri corpi di ballo”.