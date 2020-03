"Donano milioni, tu regali il twerking?", Elettra Lamborghini risponde (e il resto scompare)

La maratona solidale sui social per l'emergenza coronavirus è una staffetta di vip e volti noti. Hanno iniziato Fedez e Chiara Ferragni, poi a cascata si sono uniti cantanti, conduttori, attori, sportivi e influencer per sostenere gli ospedali in queste settimane di crisi.

Molti ci mettono la faccia, altri invece lo fanno in silenzio. Guai però a stuzzicare il 'can che dorme', soprattutto se si parla di Elettra Lamborghini.

Su Twitter un utente ha avuto la malaugurata idea di lanciarle una frecciatina: "Molti hanno donato milioni per l'emerenza Covid19, tu che stai a regalà il twerking?". E la risposta della cantante-ereditiera non si è fatta attendere, ma soprattutto non è passata in sordina: "Ma brutto scemo, c'è sempre bisogno di farlo sapere? Per cosa, per avere la coscienza pulita e farsi la bella faccina davanti a tutti? Io non ho bisogno di pubblicarlo o di farlo sapere, ma dono anche quando non ci sono pandemie... Tutto l'anno! Che è quello che realmente importa".

"L'hai asfaltato con la precision de Picasso" commenta qualcuno, in una standing ovation social che consegna di diritto ad Elettra Lamborghini il titolo di queen indiscussa nell'Olimpo del trash. E il resto scompare.

Ma brutto scemo c’é sempre bisogno di farlo sapere?! Per cosa per avere la coscienza pulita e farsi la bella faccina davanti a tutti?!Io non ho bisogno di pubblicarlo o di farlo sapere, ma dono anche quando non ci sono pandemie...tutto l anno! Che e quello che realmente importa! https://t.co/DJPMCfbTn3 — Elettra Lamborghini (@ElettraLambo) March 18, 2020