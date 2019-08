Fan in pericolo, Elettra Lamborghini interrompe il concerto: "Mai visto degli animali spingere così"

Elettra Lamborghini è diventata ormai un personaggio con un notevole seguito, tra partecipazioni in tv a The Voice e singoli di successo. Durante una tappa del suo tour a Lignano Pineta (Udine) è successo però un fatto spiacevole, che la stessa Lamborghini ha voluto sottolineare su Instagram rivolgendosi ai fan ma non solo: “A cosa servono i follower se uno non dà il buono esempio?”.

Lamborghini ha raccontato di essere stata costretta a interrompere il suo show perché la situazione stava diventando molto pericolosa (“Non per me, io ero “al sicuro” sul palco, voi no”) a causa del comportamento irresponsabile di alcuni spettatori presenti, che hanno iniziato a spingere gli altri.

“Stasera con mio grande dispiacere ho dovuto fermare lo show, anche se stavo cantando l’ultima canzone. Non ho mai visto degli animali del genere, spingere così. Non sapersi divertire a quell’età penso sia veramente grave. Ho provato di far capire che non c’era bisogno di spingere come pazzi. Avevo tutte le mie ragazze, le mie fan che conosco benissimo, avevano addosso il mio merchandising, e ho detto: ‘Io non ci sto’”.

Fan in pericolo, Elettra Lamborghini interrompre il concerto

Così Elettra Lamborghini ha deciso di interrompere il concerto. “Mancava poco, circa trenta seconda di canzoni, quando esco e vedo la mia fan Giorgia che si era sentita male e ha avuto un attacco di panico. Era proprio quello che non volevo, che la gente si sentisse male. Lo avrei rifatto mille volte, di mandare a fanc*** tutto” - ha spiegato - “La situazione stava veramente degenerando, stava diventato pericolosa. La gente che non si sa divertire a questa età, che non si sa comportare… io penso sia molto triste. No comment”.

Lamborghini si è poi rivolta direttamente ai fan. “Ringrazio di cuore i miei genitori quando mi dicevano: ‘Sai che fumare è cheap e da sfigati, bere non va più di moda’. Io non bevo e non fumo e ringrazio davvero mio padre. È veramente da sfigati, voi non dovete fare quello che fanno gli altri”.

Ancora molto giovane, fino a qualche hanno fatto Elettra Lamborghini era essa stessa una teenager (“Grazie al cielo si matura”).