"Elodie e Mahmood coppia a sorpresa", ma in foto c'è Marracash: la gaffe sul giornale

Alla Scala di Milano non è così difficile prendere fischi per fiaschi, ancora meno Mahmood per Marracash. Ospite alla Prima, sabato sera, insieme alla fidanzata Elodie, il rapper è stato confuso da un noto quotidiano nazionale per il vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo.

Su una pagina de Il Resto del Carlino la foto dei due, mano nella mano, prima di entrare in teatro: "Elodie e Mahmood, coppia a sorpresa. Alla Prima alla Scala anche l'ex concorrente di Amici Elodie e il trionfatore dell'ultimo Sanremo, il rapper Mahmood". Peccato che il giornalista ha sbagliato rapper.

La gaffe ci ha messo pochissimo a fare il giro dei social, arrivando anche ai diretti interessati che si sono fatti grasse risate su Instagram. Del titolista, invece, ancora nessuna notizia...

