Elton John si ritira: l'annuncio in mondovisione

Elton John si ritira: l'addio del baronetto della musica inglese dalla scena dei concerti è stata confermata dall'artista durante un'evento a New York. "Le mie priorità sono cambiate - ha detto al pubblico dopo aver suonato i suoi più grandi successi - ora devo pensare a mio marito e alla mia famiglia, ai miei figli".

Il suo prossimo tour di Elton John, che con oltre 300 date in tutto il mondo lo terrà impegnato fino al 2020, sarà quindi l'ultimo.

L'indiscrezione che circolava già da alcune ore e il musicista 70enne aveva fissato una conferenza stampa in occasione dell'imminente scadenza del suo permesso di residenza di sei anni a Las Vegas.

L'annuncio arriva dopo la cancellazione di alcuni suoi concerti negli Stati Uniti per un improvviso e forte malanno patito a bordo di un volo appena decollato da Santiago del Cile.

John "continua ad essere una forza creativa che si muove più velocemente della velocità della cultura", è detto in un video pubblicato sul suo account Twitter. "Elton si sta imbarcando nella prossima fase del suo viaggio creativo e sarà quasi altrettanto sorprendente e potente delle sue prime esibizioni quasi 50 anni fa"

The yellow brick road leads to... The #EltonFarewellTour!



Get tickets for Elton's final tour and watch the incredible Farewell Yellow Brick Road Tour launch video at https://t.co/fEQsOiiRjO. pic.twitter.com/pyiPP3KHuN