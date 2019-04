Elton John visita a sorpresa gli Uffizi, in sedia a rotelle

Visita a sorpresa agli Uffizi della rockstar Elton John per ammirare i capolavori dei maestri italiani del Rinascimento. Come riporta AdnKronos, il cantautore britannico, 72 anni, ha trascorso utta la mattina di oggi nel museo fiorentino, dove è giunto su una sedia a rotelle. "Nemmeno una distorsione alla caviglia poteva impedirmi di vedere uno dei musei più belli del mondo", ha scritto su Instagram, postando una foto che mostra Sir Elton Hercules John, nato Reginald Kenneth Dwight a Londra il 25 marzo 1947, su una carrozzina vestito con tuta e scarpe da ginnastica, scattata in un ingresso prima di entrare nel piano nobile della celebre galleria d'arte.

Accolto dal direttore degli Uffizi, Eike Schmidt, che ha appreso della visita dell'icona del rock questa mattina stessa, Elton John è arrivato al museo con la sua famiglia: il regista canadese David Furnish, con cui è sposato dal 2014, e i due figli, entrambi nati dalla stessa madre surrogata: Zachary, 9 anni, e Elijah, 6 anni.

John ha girato nelle principali sale del piano nobile degli Uffizi, soffermandosi in particolare nelle nuove sale, dove ha ammirato, con grande stupore e commozione, opere di Leonardo da Vinci, Raffaello, Michelangelo, Caravaggio. Grande emozione per la rockstar davanti ai celeberrimi quadri Botticelli.