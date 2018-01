Eminem per la prima volta in Italia: il concerto a Milano

Eminem si esibirà in Italia il 7 luglio all’Area Expo di Milano.

E’ il primo live in assoluto per il 15 volte vincitore ai Grammy premiato agli MTV Europe Music Awards, nel nostro Paese.

I biglietti per il concerto saranno disponibili da mercoledì 31 gennaio alle ore 10.00 per 48 ore, fino alle ore 10.00 di venerdì 2 febbraio, su MyLiveNation registrandosi gratuitamente o accedendo al proprio account su www.livenation.it.

I prezzi sono divisi in tre fasce, con un posto unico che parte dai 65 Euro (diritti di prevendita), il pit (il cosiddetto sottopalco) da 80 Euro e il Vip Upgrade che arriva a 192 Euro. In questo ultimo caso, il ‘pacchetto’ comprende un biglietto per il pit, una sala riservata con toilette, check-in riservato, un free drink e un pass laminato, souvenir dell’evento.

Finora Eminem era stato ospite del Festival di Sanremo 2001 condotto da Raffaella Carrà e si è poi esibito agli MTV Europe Music Awards nel 2004 a Roma. Eminem ha annunciato in queste ore l’unica data italiana del suo Revival Tour, dopo le esibizioni dello scorso anno come headliner al Reading and Leeds Festival.