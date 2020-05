Emis Killa: "La donna mi piace femminile". Bufera social: "Sei rimasto al Medioevo"

Sulle donne Emis Killa ha le idee chiare. Che tipo di ragazza lo attrae? "Femminile" risponde tra le ig stories a chi gli fa questa domanda, mentre con chi gli chiede se l'aggettivo oggi abbia ancora un senso non usa mezzi termini: "A meno che non vi piacciano le ragazze coi peli, che parlano come gli uomini e via dicendo, sì. Adesso aspetto le domande delle femministe che mi romperanno i cogl***".

Ed è subito bufera sui social. Sono infatti decine i commenti che disapprovano la provocazione dell'artista di Vimercate: "Qualcuno tolga Instagram, anzi direttamente il telefono ad Emis Killa", scrive qualcuno. "Dovrebbe avere i miei stessi followers, così nessuno vedrebbe le caz** che scrive", aggiunge un'altra. "Ho sempre ascoltato le sue canzoni - osserva una fa n- a livello umano però no comment". "Sei rimasto al Medioevo!", si lamenta un altro internauta.

Ma non è solo la frase sulla femminilità delle donne ad aver suscitato indignazione tra gli internauti. Durante le stories, rispondendo alle domande dei followers Killa ha infatti fatto un'osservazione sull'autolesionismo: "Beh, sicuramente non è da andarne fieri - scrive il cantante - Alcuni addirittura lo fanno per attirare l'attenzione e basta. Ecco a queste persone le lesionerei io". Tra i commenti, anche qualcuno che lo difende: "Ha il sacrosanto diritto di esprimere le sue opinioni in termini di gusti personali", scrive uno. "Ognuno ha i propri gusti, ora non esageriamo grazie", aggiunge un'altra. E nel frattempo l'hashtag Emis Killa vola alto nelle tendenze twitter.