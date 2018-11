Emma Marrone è "Mondiale": testo, video, significato e date tour

“Mondiale” è il titolo del nuovo brano di Emma, una ballata potente ed emozionante, in radio e disponibile in digitale da venerdì 2 novembre.

Mondiale - Significato

«“C’è una parola potentissima che ci fa tremare.. la chiamano amore”. Le parole di Colapesce di Matteo Mobrici e Federico Nardelli – racconta Emma– sono state un pugno nello stomaco, non ho avuto nessun dubbio quando ho sentito questa canzone d’amore 3.0, figlia di questi tempi moderni. Le “strategie” e la voglia di cambiarci a vicenda per amare con meno rischi possibili e per non farci spezzare il cuore. Romantica e struggente un po’ come me, ma stavolta il mio cuore è un palloncino ed è pronto a prendere il volo.. libero e rosso come non lo era da tempo».

Mondiale - Tour "Essere Qui"

Dopo la prima parte del tour “Essere qui”, a febbraio 2019 Emma, con la sua inconfondibile grinta, tornerà a calcare il palco dell’“Exit”, il suo personale club musicale, per emozionare e coinvolgere tutto il suo pubblico con i brani estratti dall’ultimo disco di inediti “Essere qui” e tante altre grandi sorprese.

Queste tutte le date del tour: 15 FEBBRAIO – Pala Florio di BARI; 16 FEBBRAIO – Pala Calafiore di REGGIO CALABRIA; 18 FEBBRAIO – Pala Sele di EBOLI; 20 FEBBRAIO – Modigliani Forum di LIVORNO; 22 FEBBRAIO – Pala Prometeo di ANCONA; 23 FEBBRAIO – Unipol Arena di BOLOGNA; 26 FEBBRAIO – Mediolanum Forum di Assago – MILANO; 27 FEBBRAIO – Pala George di Montichiari – BRESCIA; 1 MARZO – Pala Lottomatica di ROMA.

Mondiale - Video

È online sui canali ufficiali di Emma il video di “Mondiale”. Il video girato da YouNuts! (Antonio Usbergo & Niccolò Celaia) mostra Emma senza filtri, nella sua vita reale. Ad accompagnarla, un palloncino rosso, simbolo d’amore, di quell’amore che è sempre con noi anche quando spesso manca il coraggio di afferrarlo. Il video del brano è visibile al seguente link: https://youtu.be/KIacTWFCm5E

Mondiale - Testo

C’è un’arma infallibile

che chiamano amore

siamo in guerra

quale guerra in che nome

c’è un suono fortissimo

esplode un ricordo

nessuno è ferito

nessuno è mai morto

Ma che cosa ne sarà

delle nostre strategie

e di quelle notti passate a studiarci

passate a cambiarci

Ma che palle

esiste un’altra vita

esiste un’altra strada

che non porti a Roma

dalla tua bocca vorrei vorrei un po’ di comprensione

sparire come il sole

sparire come il sole

sparisce come te

C’è un mare grandissimo su cui navigare

ma tu mi vuoi affondare e non è normale

e non esiste un esercito

più forte delle mie parole

anche se combattere contro di te

è una guerra mondiale

Ma che cosa ne sarà

delle nostre strategie

e di quelle notti passate a studiarci

passate a cambiarci

Ma che palle

esiste un’altra vita

esiste un’altra strada

che non porti a Roma

dalla tua bocca vorrei un po’ di comprensione

sparire come il sole

sparire come il sole

sparisce come

C’è una parola potentissima

che ci fa tremare

esplosa tra le mani

la chiamano Amore

la chiamano Amore

Ma che palle

esiste un’altra vita

esiste un’altra strada

che non porti a Roma

dalla tua bocca vorrei un po’ di comprensione

sparire come il sole

sparire come il sole

sparisce come te