Emma si sente male dopo il concerto: “Con voi non ho segreti”

E’ partito ieri, venerdì 15 febbraio, dal Palaflorio di Bari il nuovo tour di Emma Marrone che nelle prossime settimane arriverà in nove principali città italiane con i brani estratti da ‘Essere qui’, il suo disco più recente, uscito nel gennaio dello scorso anno (qui tutte le date e le informazioni).

“Mi siete mancati. Non potevo iniziare in modo migliore, da casa mia”, ha esordito la cantante salentina che così ha dato il via a un concerto durato due ore e segnato dalla grinta e dall’entusiasmo dell’artista amatissima dal suo pubblico.

Al termine dell’esibizione, però, Emma su Intagram ha confidato di non essersi sentita bene, e la foto che la ritrae dietro le quinte ha suscitato un po’ di preoccupazione nei fan.

Emma, lo sfogo dopo il concerto: “Finisce sempre così, che mi sento male…”

Emma Marrone ha confessato di essersi sentita male dopo il concerto al Palaflorio di Bari.

“In realtà finisce sempre così… Io che mi sento male… Adesso lo sapete, io non ho segreti con voi”, ha scritto la cantante in calce alla foto che sulle storie Instagram la mostra seduta a terra con gli occhi chiusi.

Evidentemente la cantante deve aver ricevuto molti messaggi da parte dei fan preoccupati, perché in seguito ha tenuto a tranquillizzare tutti spiegando l’accaduto.

“Ragazzi nella storia di prima volevo farvi ridere, per farvi capire che sul palco faccio la figa, poi mi crollano le ansie, le tensioni, vado in bagno e piango… Mi sento male, mi viene da vomitare… tutte queste cose da vecchia”, ha spiegato Emma.

Nessuna paura, dunque, per la sua salute: Emma continuerà a regalare gioie ai fan nelle prossime settimane, iniziate con un concerto che non poteva andare meglio.

“Grazie Bari! Ci avete regalato una carica pazzesca. Sempre nel mio cuore”, ha scritto nel suo ultimo post.