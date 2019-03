Emma Marrone, Enrico e Claudio in camerino prima del concerto di Roma

Un'altra bella sorpresa per Enrico e Claudio, i due ragazzi con la sindrome di Down che dopo aver incontrato Emma Marrone sabato scorso a "C'è posta per te", venerdì sera sono stati suoi ospiti al concerto di Roma, ultima tappa del tour. La cantante salentina ha trascorso un po' di tempo con loro in camerino, prima di concedersi ai migliaia di fan che riempivano il palazzetto.

"Che belli i miei fidanzati", così Emma li ha presentati in una storia su Instagram e quando chiede chi dei due deve sposare per primo non si riesce ad arrivare a un accordo. Chiacchiere, battute e qualche canzone intonata insieme, i due ragazzi sono innamorati pazzi di lei.

Il concerto di Roma per Emma Marrone è stato emozionante fin da prima di salire sul palco. E poi l'affetto del suo pubblico, il calore della città che l'ha "adottata" - come ha ricordato a lei - e la sorpresa di papà Rosario che l'ha accompagnata con la chitarra in una canzone. "Torno presto" ha promesso prima di correre via in lacrime, emozionatissima. Enrico e Claudio l'aspettano insieme a tutti i suoi fan.