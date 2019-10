Emma, Maria De Filippi arriva a sorpresa alla presentazione del disco: un abbraccio che dice tutto

Che sorpresa alla tappa romana dell'instore tour di Emma Marrone. La cantante ha presentato venerdì pomeriggio allo Spazio Rossellini il nuovo album, 'Fortuna', uscito a pochi giorni dal suo ritorno dopo i problemi di salute che l'avevano costretta a fermarsi.

Un'occasione importante a cui non poteva mancare Maria De Filippi, arrivata sul palco tra una canzone e l'altra per stringere la sua Emma. Un abbraccio emozionante, immortalato dai fan e finito sui social, in cui è evidente tutto l'affetto che lega le due.

La conduttrice, 'mamma artistica' di Emma, le aveva già dimostrato pubblicamente tutta la sua amicizia settimane fa, quando la cantante salentina annunciò di stare male. "Nella tua vita ci sarò sempre", aveva scritto in una lettera, e questa è stata l'ennesima prova.