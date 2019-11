Emma: “Sono stata fortunata. C’è chi ha combattuto il triplo di me e adesso è sottoterra”

“Ho un gran culo perché dopo un mese ero già a presentare il mio disco. Mentre ci sono ragazzine che hanno combattuto il triplo di me e adesso sono sottoterra”: si sente una donna fortunata Emma Marrone e così, con la schiettezza di sempre, lo dichiara in un’intervista al settimanale F a distanza di qualche tempo dall’operazione che ha messo la parola fine alla malattia causa dello stop forzato dalle scene.

La cantante che sta festeggiando i 10 anni di carriera con un nuovo tour e l’album dal titolo perfetto di ‘Fortuna’, ha omesso di dare un nome al problema di salute affrontato per non scatenare interesse morboso verso il termine scientifico della malattia, ma ha voluto descrivere quanto questa esperienza, già affrontata in passato, l’abbia cambiata. “Non ero nuova al problema, ma quando ti succede, sei sempre impreparata. Ti chiedi: perché proprio a me?”, ha spiegato: “Poi però ho pensato ai bambini di 8 mesi negli ospedali. Invece di incattivirmi, credo che la malattia mi abbia reso più dolce. Tutte le mattine mi sveglio con il buonumore, sono diventata ancora più sensibile. La malattia mi ha cambiato, in meglio”.

Emma "Quando l’ho scoperto la prima volta ero solo una ragazzina"

Emma ha affrontato di nuovo la paura per la malattia a distanza di anni dalla prima volta. “Quando l’ho scoperto la prima volta ero solo una ragazzina. L’unica cosa che mi è rimasta era una grande paura, che mi sono trascinata fino a oggi”, ha affermato: “Non significa che oggi non ho paura: quella ce l’avrò sempre. Ma la combatto con la voglia di vivere”.