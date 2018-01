Esce oggi il nuovo singolo di Emma “L’isola”, video online su Vevo

La cover del singolo ritrae Emma con un look rock e anni ’80 a Madison Square Park in uno scatto della fotografa Kat Irlin.

Con la produzione di Luca Mattioni ed Emma, il brano vanta la partecipazione di Enrico “Ninja” Matta alla batteria, Paul Turner al basso, Adriano Viterbini alle chitarre e Luca Mattioni per tastiere, synth e programmazione. Il videoclip de L’Isola è stato diretto da Lukasz Pruchnik, sotto la direzione creativa di Paolo Stella ed Emma Marrone e quella esecutiva di Guja Quaranta e mostra una Emma positiva e sorridente per le strade di New York.

È online su Vevo il video de L’isola, il nuovo singolo di Emma Marrone da oggi in rotazione radiofonica, sulle piattaforme streaming e nei digital store, che anticipa l’uscita di Essere qui, nuovo album di inediti in uscita venerdì 26 gennaio su etichetta Universal Music, a distanza di due anni dal precedente.

