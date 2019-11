Emma Marrone, il post misterioso: "Stanno per succedere cose bellissime"

E' un vulcano di energia Emma Marrone, che dopo la dura pausa per risolvere dei problemi di salute è tornata piena di entusiasmo con il nuovo album 'Fortuna'. Ma potrebbe non essere l'unica novità.

La cantante ha annunciato su Instagram l'arrivo di altre cose belle, senza però svelare ancora nulla ai follower. "Sorrido - si legge nel post -. Stanno per succedere cose bellissime. Vi penso. Vi racconterò tutto giorno per giorno. La musica fa accadere cose meravigliose. Voi continuate ad ascoltare Fortuna ovunque perché ha bisogno di voi per crescere. Io farò del mio meglio per rendervi felici".

E tra i suoi follower sono in tanti ad esprimere gioia ma anche "ansia" e curiosità in attesa di conoscere le novità.