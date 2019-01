Emma Marrone conduce "Per un'ora d'amore" su Radio Subasio

Domani, venerdì 18 gennaio a partire dalle 22.00, Emma Marrone si racconterà su Radio Subasio in un appuntamento speciale di "Per Un'Ora d'Amore".

L’artista salentina tornerà a emozionare gli ascoltatori di Radio Subasio - a poche settimane dal live in “Subasio Music Club” che l'ha vista protagonista - in una dimensione del tutto differente. Nella sua versione “Speciale”, infatti, il programma cult dell'emittente invita i suoi ospiti a trasformarsi in co-conduttori, al fianco di Roberta Reversi, e a proporre una playlist composta da canzoni rigorosamente d’amore, anche di altri interpreti.

