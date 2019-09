"E' andato tutto bene": Paola Turci spiega l'enorme equivoco sulla falsa operazione di Emma

E' tanta l'apprensione dei fan di Emma Marrone. Così tanta che ieri è bastato un messaggio ambiguo pubblicato da Paola Turci su Instagram per convincerli che fosse riferito proprio alla cantante salentina, che una settimana fa ha annunciato di doversi prendere una pausa professionale per motivi di salute. "Andrà tutto bene", ha scritto ieri Paola tra le Instagram Stories, per poi aggiungere qualche ora più tardi "E' andato tutto bene". Ed è da queste pochissime dichiarazioni digitate via social - totalmente vaghe e assolutamente prive di contesto - che i sostenitori di Emma hanno pensato che tutto si riferisse ad un intervento chirurgico, riportando la notizia sulle fanpage in un vero e proprio tam tam online.

Emma operata, così nasce una fake news

Niente di tutto ciò. La vicenda, anzi, dimostra ancora una volta com'è facile la nascita e la diffusione delle fake news online. "Ma quindi - prosegue Turci - se scrivo sei un cretino senza nominare nessuno voi sapete già a che cosa mi riferisco? E' così che fate informazione? E' andato tutto bene l'esito di un esame che avevo oggi. Io, non qualcun altro". Il fraintendimento ha origine dall'amicizia che lega le due cantanti, di cui più volta hanno dato dimostrazione con foto e dediche sempre su Instagram.

Al pubblico un insegnamento. E cioè quello di imparare ad affidarsi esclusivamente ai canali ufficiali dell'ex allieva di Amici per ottenere notizie sulle sue condizioni di salute (al momento non precisate). E di rispettare i tempi di Emma, che in passato ha lottato contro il tumore e che al momento preferisce mantenere il massimo riserbo sulla situazione limitandosi a rassicurare i fan che incontra in strada con un semplice quanto umano "state tranquilli, io lo sono. Dovete esserlo anche voi".