Emma si commuove per il concerto annullato: “Volevo cantare per vendetta nei confronti della vita”

L’emergenza sanitaria che ancora per mesi renderà necessario il distanziamento sociale ha comportato l’annullamento di tutti i concerti, tra cui quello di Emma Marrone che si sarebbe dovuto tenere all'Arena di Verona il 25 maggio, giorno del suo compleanno. Un imprevisto difficile da metabolizzare per la cantante che, dopo aver superato brillantemente i recenti problemi di salute, considerava l’evento una sorta di riscatto personale e di regalo per gli innumerevoli fan che non hanno mai smesso di farla sentire amata. Raccontare il proprio stato d’animo ai follower è stato emotivamente faticoso per Emma che non ha nascosto la commozione per la situazione attuale durante una diretta Instagram.

Emma si commuove: “Volevo dimostrare di avercela fatta un’altra volta”

"Avevo bisogno di fare questo concerto per vendetta nei confronti della vita. Volevo dimostrare di avercela fatta un’altra volta", ha affermato Emma tra le lacrime, rammaricata per non poter ringraziare i tantissimi fan attraverso la sua musica in un evento sognato da tempo: “Volevo farvi sentire che ero lì per voi. Volevo stare con i miei musicisti e la mia crew, avevo preparato delle sorprese pazzesche anche per ringraziarvi di averlo fatto diventare sold-out nel giro di 20 giorni”.

"Sono cambiati i piani di tutti in questo momento. Tutti avevamo piani e progetti da realizzare ma purtroppo sono successe delle cose che hanno un po' cambiato la vita a tutti", ha aggiunto ancora: "Ho riflettuto molto su tante cose e spero di essere cambiata in meglio in questo periodo. Quando tornerò spero di essere più consapevole e meno spaventata”.