Emma in lacrime durante la diretta Instagram: "Ci rialzeremo e spero cambieremo atteggiamento"

Nel salotto della sua casa di Roma, nel quartiere Monteverde, con la manager e amica strettissima Francesca Savini al piano, Emma Marrone ha intrattenuto domenica pomeriggio migliaia di follower. Un mini live, come ne aveva già fatti e come se ne vedono tanti su Instagram in questi giorni di emergenza, ma carico di emozioni.

Dopo un'originalissima 'Stupida allegria' in versione jazz, partono le prime note di 'Luci blu', l'ultimo singolo della cantante salentina, che prima di iniziare a cantare si lascia travolgere dalla commozione: "Queste luci si riaccenderanno. Ce la faremo, ci rialzeremo e spero che quando tutto questo sarà finito cambierà il nostro atteggiamento nei confronti della vita, ma soprattutto nei confronti del prossimo. Spero che riusciremo a essere una nazione più aperta, più generosa, che non lasceremo più sole le persone che sono in quarantena da una vita e che non lasceremo più morire la gente nel mare. Non c'entra niente la politica, non me ne frega niente della politica, è un discorso di umanità".

"L'Italia ce la farà, l'Italia si rialzerà - ha detto ancora in lacrime Emma - Non è la prima volta che ci troviamo ad affrontare un buco nero economico e ce la faremo come tutte le altre volte. Ce la faremo insieme, supportandoci, condividendo, comprando i nostri prodotti e magari andando una sera in più in pizzeria. Faccio queste diretta non solo per tenervi compagnia, ma anche per provare a cambiare il nostro pensiero e il nostro modo di vivere". Poi, dopo aver cantanto l'ultimo brano, l'invito a donare per l'Ospedale Niguarda di Milano: 2 euro con un sms al 45527. Un piccolo contributo, ma fondamentale. Come quello di Emma, in una domenica pomeriggio, nell'oceano social.