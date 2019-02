Offese sessiste, Emma scoppia a piangere sul palco: "Violenza contro i miei genitori" | VIDEO

Emma Marrone scoppia a piangere durante un concerto dopo la bufera sulle offese sessiste che le sono state rivolte dal consigliere comunale della Lega Massimiliano Galli (poi espulso). Nel pieno della esibizione, la cantante risponde alle offese ricevute in queste ore e non trattiene le lacrime pensando al dispiacere arrecato - suo malgrado - ai genitori.

Ecco il discorso di Emma:



Vorrei un'Italia coraggiosa e rispettosa dei diritti di tutti e segnata dalla libertà di pensiero e di parola. Io non sono arrabbiata, l'unica cosa che mi dispiace profonamente è quello che hanno vissuto in queste ore mia madre e mio padre: hanno letto messaggi davvero brutti, violenti e cattivi, nessun genitore vorrebbe vedere sua figlia tratta così solo per aver espresso un suo pensiero. Ma quello che voglio dire ai miei genitori è che io sto bene, ho le spalle larghe perché mi hanno cresciuta così.

A chi mi ha infangata, invece, voglio dire che io non diventerò mai come loro che il mio palco sarà sempre fonte di luce e di amore per il rispetto di tutti, anche se questo vorrà dire prendersi queste cose in faccia.

Grazie a tutti quelli che mi hanno riservato parole di affetto.