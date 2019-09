Emma presa di mira dagli haters, Gabriele Muccino: “Uomini col cuore pieno di vermi”

L’annuncio con cui Emma Marrone ha comunicato di essere costretta a interrompere qualsiasi impegno professionale a causa di un problema di salute ha generato un’ondata di affetto tale da aver indotto la stessa cantante a ringraziare tutti con una frase tanto breve quanto esaustiva della gioia di sapersi circondata da tanta solidarietà.

“Grazie per tutto l’amore”, ha scritto su Instagram la cantante, purtroppo anche destinataria di offese e ingiurie da parte di haters che non hanno lesinato i commenti più spiacevoli in un momento così delicato della sua vita. La colpa? Essersi chiaramente schierata a favore dell’apertura dei porti durante un concerto a Livorno lo scorso febbraio, dichiarazione che per molti fu un attacco all’allora ministro degli Interni Matteo Salvini.

In difesa della cantante è sceso Gabriele Muccino, regista del film che per la prima volta vedrà Emma nei panni di attrice: “Insultate me, uomini con il cuore pieno di vermi”, ha scritto su Twitter a corredo della lista di frasi virulente raccolte dal sito Giornalettismo.Tanti i commenti a sostegno della cantante e contro gli autori di frasi così violente che, tuttavia, restano comunque infinitamente inferiori alle numerose esternazioni di affetto verso Emma e la sua determinazione.

Insulate me, uomini col cuore pieno di vermi. https://t.co/ICQePqZjna — Gabriele Muccino (@GabrieleMuccino) 23 settembre 2019





Emma attrice nel film di Muccino 'I migliori anni'

Emma Marrone ha debuttato come attrice nel film di Gabriele Muccino, ‘I migliori anni’, che uscirà il prossimo 13 febbraio 2020. Un’interpretazione intensa la sua, a detta del regista, che ha alimentato la curiosità dei fan della cantante prestata al cinema promettendo: “Vi lascerà a bocca aperta”. Dal canto suo Emma aveva condiviso l’emozione di un’esperienza tanto intensa che ha dato inizio a un’amicizia autentica con il regista, al suo fianco in questo momento così delicato.