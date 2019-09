Problemi di salute per Emma, le sue parole dopo l'ondata di affetto

"Non era proprio il momento giusto", come ha detto lei stessa, con una canzone appena uscita (scritta da Vasco Rossi), un nuovo album pronto e un tour da organizzare. Eppure Emma è costretta a prendersi una pausa per risolvere dei problemi di salute. Il suo annuncio ha scosso fan, amici e colleghi, che in queste ore sui social la stanno inondando con il loro affetto e parole di incoraggiamento.

Una lettera di Maria De Filippi, il post di Paolo Stella, uno dei suoi amici più cari, e ancora tanti altri messaggi da parte dei protagonisti del mondo della musica e dello spettacolo. "Io ci sono e ti abbraccio fortissimo" le ha fatto sapere Simona Ventura, "Sono con te" ha scritto Michelle Hunziker, poi parole di sostegno anche da parte di Luciana Littizzetto, Virginia Raffaele, Leonardo Pieraccioni, Fiorella Mannoia, Laura Pausini, Nek, Paola Turci, Laura Chiatti, Alessia Marcuzzi, Valeria Marini, Giulia Michelini e l'amica Alessandra Amoroso, salentina come lei: "Lo sappiamo che andrà tutto a meraviglia e tornerai più forte di prima perché ti conosciamo bene. An capu noscia sempre". Tra i messaggi non poteva mancare quello di Marco Bocci, ex fidanzato con cui è rimasta una bella amicizia: "Sono sicuro che andrà tutto bene. Chiudi i conti in fretta e fatti sentire. Perché è vero che sei bella, ma sei anche cazzuta".

Un'ondata di affetto che ha commosso Emma. La cantante, a fine giornata, ha voluto ringraziare tutti su Instagram, pubblicando una storia con un cuore disegnato e le sue parole più vere: "Grazie per tutto l'amore". Un amore fondamentale per affrontare questo ostacolo e tornare, come ha promesso, più forte di prima.