Emma Marrone ricorda sui social la fan morta a 22 anni: il toccante messaggio

La morte di Rosaria Lobascio, deceduta all’ospedale “Curteri” di Mercato San Severino dopo un intervento di riduzione dello stomaco, ha lasciato sconvolti quanti conoscevano la studentessa 22enne di Sala Consilina, in provincia di Salerno.

Al coro di messaggi che hanno espresso il cordoglio per la tragedia si è unita anche Emma Marrone, di cui la ragazza era una grande fan.

“Ciao Rosaria. Un bacio da parte mia e da tutta la #browncrew. Sono senza parole”, ha scritto la cantante salentina su Twitter per esprimere la propria vicinanza alla famiglia Lobascio.

Come riporta Salerno Today, la ragazza salese aveva incontrato Emma diverso tempo fa in una libreria e sul suo profilo Facebook è possibile vedere una loro foto insieme.

Alla cantante ha risposto Paola, la sorella di Rosaria: “Emma ti ringrazio...Hai avuto un pensiero per mia sorella e per me è non sai che immenso piacere Rosaria starà provando da lassù...Ti adorava e sono sicura che anche LÌ , lei continuerà a cantare tutte le tue canzoni... Grazie anche a nome della mia famiglia”.

Sono senza parole. — Emma Marrone (@MarroneEmma) 9 giugno 2018