Emma saluta i fan dopo l’annuncio dello stop: “State tranquilli, io lo sono” | VIDEO

Da quando ha annunciato di essere costretta a fermarsi per qualche tempo a causa di problemi di salute, Emma Marrone è stata travolta da un’ondata di affetto che non accenna a placarsi. Amici del mondo dello spettacolo ma anche e soprattutto persone come tante, stanno esprimendo in queste ore tutta la loro stima nei confronti della cantante salentina che, come nel suo stile sempre affabile e lontano da ogni forma di leziosità, ha voluto rassicurare personalmente i fan sul suo stato quando ne ha incontrati alcuni per strada.

Emma, le prime immagini dopo l’annuncio dello stop: “State tranquilli, io lo sono”

Pizzicata da alcuni fan fuori da un hotel a Milano sabato 21 settembre, Emma si è fermata di fronte a loro per qualche istante, giusto il tempo di rassicurarli sul suo stato emotivo e fisico. “State tranquilli. Calmi e tranquilli. Io sono tranquilla, voi state tranquilli”, ha affermato la cantante, ripresa con i cellulari dai presenti. Il video postato su Twitter è stato commentatissimo dagli utenti, e unanime è l’augurio di rivederla presto sui palchi dei suoi concerti con la grinta che la contraddistingue.





Il messaggio di Emma dopo l’annuncio dello stop

Venerdì 20 settembre Emma ha annunciato tramite i suoi social di doversi fermare per alcuni problemi di salute: “Adesso chiudo i conti una volta per tutte con questa storia e poi torno da voi” aveva scritto nel messaggio immediatamente commentato dai fan e dagli amici del mondo dello spettacolo stretti in un caloroso abbraccio virtuale. “Grazie per tutto l’amore”, è stata la sua risposta a cui, adesso, si unisce il saluto e la rassicurazione del video che mostra ancora una volta la sua proverbiale gentilezza.