"Aprite i porti", polemica per la frase di Emma in concerto: la risposta della cantante

E' bastato quell'"Aprite i porti" gridato sul palco del PalaSele, a Eboli, a travolgere Emma Marrone. Criticata per la sua esternazione - secondo molti un chiaro attacco a Matteo Salvini - la cantante ha voluto chiarire la vicenza durante il concerto di Livorno.

"In questi giorni ho letto diversi articoli polemici - ha detto l'artista, come fa sapere Livorno Today - per la mia frase 'Aprite i porti', ma è semplicemente un mio pensiero, non significa avercela con qualche politico. Perché se uno è una persona coscienziosa, con un'anima, gentile, non vuol dire andare contro gli altri politici. Sono stata cresciuta in una famiglia dove mi è stato insegnato il rispetto e l'altruismo verso i più bisognosi".

Infine l'appello alla stampa: "Mi rivolgo anche ai giornalisti e dico che li capisco. Ma non si può sporcare un pensiero positivo, un messaggio positivo lanciato da un'artista dal proprio palco per fare più click sui propri siti. Siamo in democrazia, c'è libertà di parola e finché avrò un palco sotto il culo dirò sempre quello che penso".