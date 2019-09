Emma, l’annuncio shock: "Ho un problema di salute, mi fermo"

Un problema di salute ferma Emma Marrone in un momento lavorativamente molto intenso. A pochi giorni dall'uscita del brano 'Io sono bella' scritto per lei da Vasco Rossi e a qualche tempo dalla fine delle riprese del fim di Gabriele Muccino che la vede debuttare come attrice, con un post su Instagram la cantante ha annunciato di essere costretta a uno stop lavorativo, pur tranquillizzando i fan che tornerà più forte di prima.

“Succede. Succede e basta.Questo non era proprio il momento giusto, ma in certi casi nessun momento lo sarebbe stato.

Da lunedì mi devo fermare per affrontare un problema di salute.Ve lo dico personalmente per rassicurarvi e per non creare allarmismi inutili”, ha scritto la cantante salentina a corredo dell’immagine che porta la frase di John Lennon "la vita è ciò che ti accade quando sei intento a fare altri piani".

“E per questo motivo non sarò presente a Malta per il concerto di @radioitalia che ringrazio per l’immediata comprensione.

Inutile dirvi l’immenso dispiacere che provo per tutti quei ragazzi che hanno speso dei soldi in voli aerei e alberghi per venire fino a Malta per sostenermi: Non avete idea di quanto mi sarebbe piaciuto essere su quel palco e cantare per tutti voi. Vi prometto che tornerò più forte di prima!”.

“Ci sono troppe cose belle da vivere insieme. Adesso chiudo i conti una volta per tutte con questa storia e poi torno da v Grazie e state sereni davvero... Andrà tutto bene!”, ha promeso la cantante ricoperta da centinaia di messaggi di auguri da parte dei suo fan.

Quando aveva 25 anni, poco prima di entrare ad "Amici", Emma aveva dovuto affrontare un tumore, esperienza dura finita fortunatamente bene e che lei stessa aveva raccontato in anni recenti.