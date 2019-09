Emma rompe il silenzio e scrive a Tiziano Ferro

"Preparami un pass per tutte le date, grazie", "E' già pronto". E' con questo botta e risposta con Tiziano Ferro che Emma Marrone torna su Instagram dopo alcuni giorni di silenzio. La cantante, che venerdì ha annunciato lo stop professionale per motivi di salute, torna a scherzare via social facendo tirare un sospiro di sollievo ai fan. A Tiziano, che è in procinto di partire con il suo 'TZN 2020 TOUR', Emma rivela tutto il suo entusiasmo di vederlo di nuovo cantare dal vivo. I due sono amici da qualche tempo e più volte si sono incontrati a Los Angeles, dove lui vive e dove lei si è recata di recente per registare alcuni brani del nuovo album, la cui uscita è in programma nei prossimi mesi.

Già ieri l'artista salentina aveva voluto rassicurare i suoi sostenitori. “State tranquilli. Calmi e tranquilli. Io sono tranquilla, voi state tranquilli”, ha detto ad alcune ragazze incontrate in strada, che l'hanno ripresa con il cellulare durante una passeggiata insieme alla manager Francesca Savini.

Emma si ferma per problemi di salute

E' di venerdì l'annuncio dello stop di Emma, che dieci anni fa ha dovuto affrontare una battaglia contro un cancro all'utero. “Succede. Succede e basta. Questo non era proprio il momento giusto, ma in certi casi nessun momento lo sarebbe stato. Da lunedì mi devo fermare per affrontare un problema di salute.Ve lo dico personalmente per rassicurarvi e per non creare allarmismi inutili”, ha scritto la cantante salentina a corredo dell’immagine che porta la frase di John Lennon "la vita è ciò che ti accade quando sei intento a fare altri piani". “Ci sono troppe cose belle da vivere insieme. Adesso chiudo i conti una volta per tutte con questa storia e poi torno da voi. Grazie e state sereni davvero... Andrà tutto bene!”.