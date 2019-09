Vasco Rossi scrive a Emma, lei replica “di cuore”: boom di like per il botta e risposta

Il sodalizio professionale tra Vasco Rossi ed Emma Marrone ha posto le basi per una sincera amicizia tra i due artisti, ora legati da un affetto che va ben oltre la collaborazione lavorativa foriera di successi. Adesso, passata la tensione sull’incognita dei problemi di salute della cantante salentina, su Instagram il rocker ha dedicato un post di auguri all’amica, destinataria dei versi del brano ‘Io sono bella’ che ha scritto per lei insieme a Gaetano Curreri.

“Vai Emma!”, ha scritto Vasco a corredo di una bellissima foto della cantante, accompagnato anche dall’hashtag #goodnews che evidentemente fa riferimento alla bella notizia sulle dimissioni dall’ospedale. Pronta la risposta della destinataria dei versi tanto suonati dalle radio in queste settimane: “Vasco del mio cuore”, la frase di Emma spuntata tra i commenti del post, apprezzatissima dai fan di entrambi che hanno accolto lo scambio con migliaia di like.

Emma mostra il braccialetto dell'ospedale: “È stata dura, ma è andata!”

È un messaggio di gioia quello che Emma Marrone ha postato sabato 28 settembre sul suo account Instagram a corredo dell’immagine del braccialetto dell’ospedale da cui è stata dimessa. “Ho bisogno del tempo necessario per recuperare le forze ma credetemi non vedo l’ora di tornare da tutti voi, e lo farò al più presto”, ha scritto la cantante dopo una settimana di silenzi dettati dalla necessità di prendersi una pausa dagli impegni di lavoro per un problema di salute che adesso, fortunatamente, è stato risolto.

Emma da giovanissima aveva subito due operazioni per un tumore a utero e ovaie: nel 2009, prima delle selezioni al talent Amici che poi avrebbe vinto, e nel 2013. “Da quando sono scampata al male mi sento un po’ fortunata e un po’ missionaria nei confronti dei giovani”, aveva spiegato qualche anno fa: “A loro dico: mi raccomando, non bisogna vergognarsi di andare dal medico”.