Emma, lo spoiler su ‘X Factor’ dopo le prime audizioni: “Giornate incredibili”

Si scaldano i motori per la prossima edizione di X Factor, la prima che vedrà Emma Marrone seduta tra i giudici del talent di Sky. Alla messa in onda del programma che offre a cantanti esordienti la possibilità di farsi strada nel panorama musicale italiano mancano ancora due mesi, ma le audizioni degli aspiranti concorrenti sono già in corso, come raccontato dalla’interprete salentina nello ‘spoiler’ pubblicato su Instagram dall’account ufficiale del programma.

“Queste giornate di audizioni sono state incredibili, perché ho conosciuto meglio i miei colleghi giudici. Siamo un tavolo pazzesco”, spiega la voce di Emma nel video postato: “Sono rimasta sorpresa dai ragazzi giovani perché sono arrivati con una bellissima convinzione e una bellissima storia musicale e artistica da raccontare. La musica ha bisogno di talento, capacità, ma anche di idee e di persone pronte a regalare il proprio cuore sul palco, e in questi giorni di audizioni ho visto tanto cuore”.

Pronta a questa nuova avventura, la cantante commenta poi il suo ruolo di giudice nel programma che svolgerà al meglio certa dell’appoggio dei colleghi Manuel Agnelli, Mika e Hell Raton: “Spero di svolgere al meglio questo ruolo, ma sono sicura che ho tutto il sostegno dei miei colleghi e loro possono tranquillamente contare su di me perché siamo qui per lo stesso obiettivo: dare al talento una posizione importante perché il talento deve ancora contare tantissimo”. Considerando l’entusiasmo dei fan che stanno commentando il post, Emma non farà certo fatica a far breccia nel loro cuore anche nelle vesti di giurata che di certo svolgerà al massimo delle sue competenze.

Emma Marrone a X Factor: "L'ho detto prima a Maria De Filippi, poi a mia madre"

Nata televisivamente nel talent show Amici di Maria De Filippi (che ha vinto nel 2010), Emma Marrone vola adesso dietro al bancone dei giudici di X Factor, in onda da settembre su Sky Uno e Now Tv. Con lei anche un'altra new entry, ovvero l'imprenditore del rap Hell Raton, all'anagrafe Manuel Zappadu, insieme ai ritrovati Manuel Agnelli e Mika. “Spero di essere all'altezza del ruolo. Ho sempre amato le sfide”, ha commentato quando la notizia della sua partecipazione al programma è stata ufficializzata. Al conduttore Alessandro Cattelan che le chiedeva quando lo avesse detto a Maria De Filippi, Emma ha risposto: "Penso di averlo detto prima a Maria e poi a mia mamma, era molto contenta e orgogliosa perché mi ha scoperto lei ed è felice per la strada che ho fatto".