Enrico Ruggeri: "Caduto nella droga perché avevo troppi soldi in tasca"

Alla vigilia dell'uscita del nuovo album, "Alma", Enrico Ruggeri si racconta senza filtri ad Adnkronos Live, ricordando anche i periodi più duri e spiacevoli, come quando da ragazzo si avvicinò alla droga. "Ci sono entrato per provincialismo - racconta - per noia, perché avevo troppi soldi in tasca, non volevo mai dormire e vivere la vita più veloce".

Ne è uscito "da un momento all'altro", guardando in faccia la realtà: "Ho chiuso piuttosto repentinamente perché la frequentazione con la droga ti avvicina a degli ambienti fatti di persone che non stimi. Improvvisamente, ti rendi conto che persone con cui tu non hai nulla a che spartire diventano i tuoi compagni di merende. Questo pensiero ad un certo punto mi ha raggelato, mi sono accorto che la vita è breve e tu devi trascorrerla con persone al tuo livello".

Da settimane segue il suo amico Riccardo Fogli all'Isola dei Famosi e il suo commento sulla vicenda Corona è secco: "Ho vissuto con enorme imbarazzo e stupore quella scena in tv. Spesso si fa leva sulla parte peggiore di tutti noi. La televisione potrebbe essere ancora un mezzo fantastico per migliorare questo paese, ma ci vuole un controllo. Non la si può lasciare in mano a chiunque in ottemperanza al dio degli ascolti. E' una battaglia continua per gli ascolti - prosegue il cantante - In questo momento non mi interessa fare televisione perché il mio patrimonio principale è la credibilità. Spesso, se fai tv, devi abbassare tanto il tuo livello alzando la parte isterica, sceneggiata e volgare del programma, e così perdi la credibilità".