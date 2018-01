Enrico Ruggeri lascia la Siae e affida a Soundreef i diritti d'autore

Enrico Ruggeri, cantautore vincitore di due edizioni del Festival di Sanremo, ha lasciato la SIAE (Società Italiana Autori Editori) per affidare a Soundreef la raccolta e gestione dei diritti d'autore.

L'accordo tra l'artista e la società fondata da Davide D'Atri è operativo dal primo gennaio di quest'anno.

Come riporta Ansa, il fondatore e amministratore delegato di Soundreef S.p.A ha accolto con entusiasmo l’arrivo del cantante di ‘Contessa’ e ‘Mistero’ nella propria società: "L'arrivo di Enrico Ruggeri è un grande onore per tutti noi. Lavorare con il suo repertorio ci rende contenti e orgogliosi del percorso fatto e conferma gli importanti progressi della nostra azienda".

Enrico Ruggeri lascia la Siae: prima di lui Fedez, Rovazzi, Gigi D’Alessio

La scelta di Enrico Ruggeri si uniforma a quella già effettuata in passato da Fedez, Rovazzi e Gigi D’Alessio. La Società Italiana Autori Editori non ha ancora commentato la notizia che arriva a pochi giorni dal Festival di Sanremo a cui il cantante parteciperà come componente dei Decibel insieme a Silvio Capeccia e Fulvio Muzio.