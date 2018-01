Eric Clapton si confessa: "Sto diventando sordo. Pentito di aver sostenuto estrema destra"

“Mi vergogno così tanto per quello che ero, una specie di semi-razzista. E non ha nessun senso, perché metà dei miei amici sono neri, ho avuto relazioni con donne nere e mi sono ispirato alla musica nera”. Eric Clapton si confessa durante la presentazione a Londra di Life in 12 bars, documentario a lui dedicato. Nell’opera sono incluse anche le testimonianze risalenti al 1976, quando – in occasione di un concerto a Birmingham – il chitarrista annunciò dal palco il proprio sostegno al Fronte Nazionale Britannico, abbandonandosi a dichiarazioni razziste e omofobe.

Il documentario attraversa l'intera vita raccontando le relazioni con BB King, Jimi Hendrix e George Harrison. “Non è un film facile da guardare – ha aggiunto Clapton – perché insiste su un periodo difficile della mia vita, anche se si vede che “c’è una luce in fondo al tunnel, un concetto di redenzione”. Clapton, che ha 72 anni, aveva anche rivelato che soffre di acufene esprimendo la preoccupazione sul suo stato di salute e sul fatto che stia diventando sordo ma continuo a lavorare, sto facendo alcuni concerti, sto preparando uno show ad Hyde Park per luglio”.