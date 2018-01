Paura al concerto di Ermal Meta: ragazza si sente male, lui interrompe l'esibizione

Paura al concerto di Ermal Meta il primo gennaio a Pescara: verso la fine del live tenutosi in Piazza Salotto, una ragazza si è sentita male, spingendo l'artista a interrompere l'esibizione per alcuni minuti.

Come riportato da IlPescara.it, Meta stava per iniziare a cantare "Era una vita che ti stavo aspettando" (da lui scritta per Francesco Renga) quando improvvisamente ha fermato la musica perchè si è accorto che qualcuno, dal pubblico, gli stava facendo dei gesti strani. A quel punto il cantautore di origine albanese ha chiesto cosa fosse successo e gli è stato risposto che una donna stava avendo delle convulsioni.

Una volta chiesto l'intervento del personale sanitario, su nella piazza è sceso un silenzio irreale mentre Ermal e la sua band attendevano di sapere se le condizioni della ragazza migliorassero o meno. Solo quando l'interprete di "Vietato morire" e "Piccola anima" si è accertato che la giovane stesse bene, il concerto è potuto riprendere.

