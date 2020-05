Musica, stop ai concerti fino al 31 luglio: saranno recuperati nel 2021

Sarà un'estate senza concerti. Da Tiziano Ferro a Francesco De Gregori, passando per Mahmood, Aiello, After Hours, Cesare Cremonini e Ben Harper, tutti i live in programma da qui al 31 luglio sono cancellati. A rendere nota la decisione condivisa dalla gran parte dei produttori e organizzatori di spettacoli di musica dal vivo è stata Assomusica.

L'Italia, dunque, riparte sì, ma non dai grandi eventi. Secondo il nuovo Dpcm in vigore da oggi, dal 15 giugno sono concessi soltanto gli "spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto". Il numero di spettatori limite sarà di mille per gli spettacoli all'aperto e duecento per quelli negli spazi chiusi.

Saltano quindi, anche i concerti, tra gli altri, di Salmo, Simple Minds, Subsonica, Gemitaiz e MadMan, Gianna Nannini, The Chemical Brothers, Vasco Rossi e Ultimo. Pertanto l'appuntamento con i grandi eventi live è rimandato al 2021. I nuovi calendari verranno comunicati dai singoli organizzatori entro e non oltre il 31 luglio 2020.