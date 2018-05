Eurovision 2018, Ermal Meta e Fabrizio Moro cantano "Non mi avete fatto niente" (in versione modificata)

Fabrizio Moro e Ermal Meta rappresenterenno l'Italia in una delle gare più importanti del panorama municale internazionale: Eurovision Song Contest 2018. I due fiori all'occhiello della musica italiana porteranno sul palco del festival la canzone che ha consacrato il loro recente successo nella città di fiori: "Non mi avete fatto niente". Location dell'evento sarà dunque la città di Lisbona che, per l'occasione, accoglie artisti provenienti da 26 Paesi in gara, quella di quest'anno è la 63esima edizione del festival canoro.

La finale dell'Eurovision 2018

Sabato 12 maggio, nella Altice Arena di Lisbona, l'attesissima finale della 63esima edizione dell'Eurovision Song Contest. A contendersi la vittoria 26 Paesi, ognuno con il suo cantante di spicco. Per l'Italia i vincitori di Sanremo 2018, Ermal Meta e Fabrizio Moro con il brano "Non mi avete fatto niente" (in una versione modificata).

"L'eternità, il mio quartiere": la nuova canzone di Moro insieme a Ultimo

Fabrizio Moro dopo il recente successo sanremese è stato impegnato in un nuovo lavoro discografico: il nuovo singolo dal titolo "L'eternità, il mio quartiere". Fabrizio Moro, proveniente da una delle periferie più disagiate della città di Roma, ha coinvolto nella sua ultima fatica artistica anche Ultimo, vincitore di Sanremo Giovani, anche lui proveniente da San Basilio.