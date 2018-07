ANTEPRIMA TODAY | Rovazzi torna col botto: feat con Al Bano, Emma e Nek in "Faccio quello che voglio". Nel video Briatore, Leotta e Morandi

"Faccio quello che voglio" è il titolo del nuovo singolo di Fabio Rovazzi. E dice bene il cantante milanese. Dopo il successo di "Andiamo a comandare", "Tutto molto interessante" e "Volare", l'artista fa il pienone di collaborazioni prestigiose per il suo quarto singolo, in uscita venerdì 13 luglio. Grandi personalità provenienti dal mondo della musica e non solo, di cui Today è in grado di anticipare i nomi.

Ad un anno dal featuring della scorsa estate con Gianni Morandi, infatti, Rovazzi rilancia e triplica i contributi, chiamando per la hit i cantanti Albano Carrisi, Emma Marrone e Nek. Non solo. Ricco di ospiti si preannuncia anche il videoclip, dove, oltre al gradito ritorno di Morandi, vedremo anche la conduttrice televisiva Diletta Leotta e l'imprenditore Flavio Briatore.

"Tra un po' capirete perché ci sto mettendo tanto tempo ad uscire", ha scritto Fabio a fine giugno su Instagram, lasciando intendere tutto il suo entusiasmo: "Preparatevi alla cosa più figa della storia". Altrettanto soddisfatto Al Bano, che, anticipando la notizia del progetto comune, ha definito il collega "un talento strepitoso".

Se l'esordio al cinema nel film "Il Vegetale", di cui Rovazzi è stato protagonista a gennaio, poteva far pensare ad un allontanamento dal palcoscenico, il re dei tormentoni dal talento eclettico dimostra ancora una volta di saper stupire, strizzando comunque l'occhio alla macchina da presa. Le riprese del video, infatti, sono state ultimate proprio ieri e lui avverte: "Preparatevi psicologicamente". Un ritorno col botto, non c'è che dire.