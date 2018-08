Caos Ermal Meta, scoppia la rivolta tra i fan: "Stavolta hai rotto"

La sincerità paga. Nel bene e nel male. Lo sa bene Ermal Meta, che dopo alcune critiche mosse ai propri fan, sta sollevando una vera e propria rivolta online. Oggetto dello "scandalo" la troppa importanza che gli spettatori di un concerto danno a fotografie, selfie e simili.

Tutto è cominciato nella giornata di ieri, quando Ermal, reduce da una esibizione, ha replicato via Twitter a quanti lo hanno criticato per non essersi intrattenuto con scatti e fotografie. "C’è gente che mi scrive di essere rimasta con l’amaro in bocca perché dopo il 'bellissimo ed emozionante' concerto non mi sono fermato a fare le foto - ha scritto - Vorrei dire con grande serenità a tutti i delusi dell’ultima ora che non si va ai concerti per poi esibire un trofeo fotografico sul proprio social, ma per vivere un’esperienza. Mettete giù sti telefoni e godetevi le esperienze. Un abbraccio a tutti, con affetto".

"Scendi dal piedistallo"

Non l'avesse mai fatto. In poche ore il nome del giurato di 'Amici' è schizzato tra i trend topic del social network. Qualcuno ha difeso la sua posizione, altri (tanti) lo hanno attaccato. "Ermal Meta ha proprio rotto con i suoi atteggiamenti - ha scritto qualcuno - Deve soltanto ringraziare che ci sia gente disposta a spendere soldi per andare ad un suo concerto". E ancora, tra i commenti: "La cosa che mi fa morire di Ermal Meta è che si atteggia ad artista impegnato che non vuole piegarsi alle sporche e frivole abitudini della società moderna ma poi fa concerti nei centri commerciali e firma copie alla Mondadori", "Ermal Meta ci vediamo tra 10 anni quando ti esibirai alla sagra della Patacca e della Passerina di Serrone, quando sarai tu ad elemosinare le foto di quei pochi che ancora si ricorderanno della tua esistenza".

La replica di Ermal Meta

La replica del cantante arriva con il retweet di un messaggio pubblicato da una fan più "clemente": " 'Ermal Meta scendi da quel piedistallo'. Vi posso assicurare che lui sul piedistallo ci mette i suoi fan, e questa foto ne è la dimostrazione: lui che esce dalla radio e si ferma a fare un concerto per chi non era riuscito ad entrare. Ci vuole un bene dell'anima, e noi a lui".